Marsala - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO. COMUNICAZIONI

L´Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende note alcune informazioni riguardo l´esercizio del voto per le prossime EUROPEE del 26 Maggio. In particolare:

- VOTO DOMICILIARE. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da non consentire l´allontanamento da casa, possono richiedere di votare presso l´abitazione in cui dimorano. A tal fine, entro il prossimo 6 Maggio è necessario presentare una richiesta al Comune allegando anche idonea certificazione rilasciata dall´Azienda sanitaria (ASP);

- VOTO ASSISTITO. Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore. Possono usufruire del voto assistito gli elettori ciechi e con gravi impedimenti (amputazioni e paralisi): occorre presentare idonea documentazione sanitaria rilasciata dall´ASP, in cui si certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per evitare il ripetersi di tale procedura ad ogni tornata elettorale, è possibile chiedere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale.

