Da domani, e per la durata di cinque giorni, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via Grazia Vecchia, nel centro storico di Marsala. E ciò - come si legge nell´ordinanza della Polizia Municipale - al fine di consentire la messa in sicurezza di un immobile che crea pericolo alla pubblica incolumità. Contestualmente, lo stesso provvedimento istituisce il doppio senso di circolazione in via A. Damiani, nel tratto compreso tra le vie Ballerino e Scalilla; consente ai residenti di via Grazia Vecchia lŽuscita da via Santa Caterina fino allŽintersezione con via Scalilla. LŽapposita segnaletica è curata dalla Ditta che esegue i lavori nellŽimmobile di proprietà privata.