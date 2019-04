Inserita in Cronaca il 02/04/2019 da Direttore SI RINNOVA IL TRASPORTO URBANO A MARSALA BANDO EUROPEO PER L´ACQUISTO DI 20 MEZZI Progetto approvato dalla Regione, per un investimento di oltre 4 milioni di euro



La procedura di gara a rilevanza europea è stata avviata. Fissata pure la scadenza, il prossimo 20 Maggio, per la presentazione delle offerte. Il Comune di Marsala, quindi, procede ora a passi spediti per rinnovare il parco mezzi del trasporto pubblico soddisfacendo così diverse esigenze legate alla mobilità sostenibile nel territorio. “La prima, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, è quella di ritirare dalla circolazione bus vetusti, con milioni di chilometri percorsi e sempre più inquinanti. La seconda esigenza, altrettanto importante, è quella di assicurare a cittadini e turisti un trasporto confortevole ed efficiente”. Tutto questo sarà realizzato con un investimento di oltre 4 milioni e 300 mila euro che la Regione Siciliana ha già decretato, premiando ancora una volta la progettualità del Comune nell´ambito del Programma Comunitario FESR 2014/2020. Dalla relazione tecnica del settore Servizi Pubblici Locali si evince che saranno tre le forniture - distinti per dimensione dei mezzi - da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, l´acquisto riguarderà 9 autobus con lunghezza di circa sette metri, 4 di metri dieci e 7 di circa 12 metri di lunghezza, tutti destinati al servizio pubblico collettivo. “Sono convinto, aggiunge il sindaco Di Girolamo, che un servizio bus puntuale ed ecosostenibile può accrescere l´utenza, con conseguente riduzione dell´uso dell´auto. In definitiva, il rinnovo dei mezzi e i programmati interventi infrastrutturali sono tutti volti ad accrescere l´appeal verso il trasporto pubblico, sempre più determinante per la qualità della vita”. Si tratta di un vero e proprio “piano degli spostamenti” nel territorio che coinvolge cittadini, studenti, anziani, visitatori..., con diversi obiettivi da raggiungere, quali abbonamenti agevolati al trasporto pubblico, utilizzo di car/bike sharing, strutture per la sosta delle biciclette, incentivazione all´utilizzo dei parcheggi e interscambio con mezzi pubblici. Attualmente, il trasporto pubblico a Marsala è assicurato dallo SMA che si avvale di circa 30 bus immatricolati tra il 1981 e il 2002. Con la nuova fornitura, saranno rottamati i bus inquinanti (con emissione euro 0,1,2 e 3) e sostituiti da quelli ecologici (euro 6), con positive ricadute anche riguardo al consumo del carburante. Altri requisiti dei nuovi bus riguardano la capacità di trasporto: da 24 a 85 passeggeri, a secondo della lunghezza. Tutti i nuovi mezzi saranno forniti anche di un sistema di conteggio passeggeri bidirezionale con telecamere, nonché di videosorveglianza di bordo a ciclo continuo e validazione automatica dei biglietti.