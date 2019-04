Inserita in Cronaca il 31/03/2019 da Direttore Trekking urbano a Partanna, dal Castello Grifeo alla Torre Bigini. 7 aprile 2019 Domenica 7 aprile 2019 si svolge la seconda edizione della giornata di trekking urbano nel territorio di Partanna, dal Castello Grifeo alla Torre Bigini. L´escursione è organizzata da 15 associazioni di volontariato della delegazione di Campobello di Mazara, sostenute dal CeSVoP, in collaborazione con: l´associazione PAM - Prima Archeologia del Mediterraneo; la Rete Museale e Naturale Belicina, la Fidapa di Partanna; la Misericordia Partanna; la Fraternità della Misericordia di Salaparuta; l´associazione Cambia Partanna. Inoltre, l´evento ha il gratuito patrocinio del Comune di Partanna. I dettagli qui sotto, per iscriverti clicca qui L´intero percorso di 13 km ha un livello di difficoltà medio. La partecipazione è gratuita. Il punto di partenza e di arrivo è il Castello Grifeo di Partanna. Non è previsto alcun servizio di trasporto, per cui ciascuno dovrà organizzarsi autonomamente con mezzi propri. L´abbigliamento consigliato è: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi comodi, giacca a vento, berretto, zainetto, borraccia, binocolo, macchina fotografica... Gli Enti organizzatori non assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante l´escursione. Il comportamento da seguire durante il trekking dovrà ispirarsi al completo rispetto dei luoghi visitati. L´organizzazione offrirà un coffe break, mentre per il pranzo ogni partecipante dovrà organizzarsi autonomamente e a sue spese. Programma Ore 8.00: Raduno al Castello Grifeo per la registrazione dei partecipanti e la distribuzione di gadget Ore 8.30: Partenza dei partecipanti Ore 9.15: Coffee break offerto dall’organizzazione presso Case Gullo Ore 10.15: Arrivo alla Torre di Bigini e visita del baglio Ore 10.30: Visita Vasca Selinuntina Ore 11.15: Visita Tomba del Mingazzini Ore 11.45: Visita Necropoli araba Ore 12.00: Visita Tomba età del bronzo Ore 13.00: Rientro al Castello Grifeo Ore 16.00: Visita (facoltativa) al Museo in occasione dell’apertura gratuita della prima domenica del mese. Gli organizzatori si riservano la possibilità di eventuali cambi di programma. I titolari dei dati sotto forniti, con la compilazione del modulo, danno il loro consenso all´archiviazione e all´utilizzo dei dati finalizzati esclusivamente all´organizzazione della passeggiata "Dal Castello Grifeo alla scoperta di Torre Bigini" e alle comunicazioni attinenti la manifestazione e altre iniziative promosse dalla delegazione CeSVoP di Campobello di Mazara. Per conoscere la nostra Privacy Policy vai al link https://bit.ly/2HWmOOJ

Chiusura iscrizioni venerdì 5 aprile 2019.

LOCANDINA

MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE

