Inserita in Cronaca il 31/03/2019 da Direttore Paura su un volo Milano Malpensa-Sharm el-Sheikh: atterraggio forzato per il maltempo al Cairo. Un aereo italiano è stato costretto ad atterrare all´aeroporto internazionale del Cairo anziché all´aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh a causa del maltempo. La torre di avvistamento ricevette un segnale dal comandante del volo italiano Volo 815 da Milano Malpensa, chiedendo il permesso di atterrare all´aeroporto a causa del maltempo all´aeroporto di Sharm el-Sheikh. Le fonti hanno aggiunto che l´aereo è stato autorizzato ad atterrare e i passeggeri sono transitati nella sala di aspetto per essere poi trasferiti a destinazione. Ne da notizia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Lecce, 30 marzo 2019

Giovanni D’AGATA