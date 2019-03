Inserita in Economia il 31/03/2019 da Direttore SALEMI - L´Agricoltura e dei Fondi Europei - M5S Domenica 31 Marzo alle ore 18.00 avrà luogo presso il locale Tiffany di Salemi un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle e avrà come argomento centrale il tema dell’Agricoltura e dei Fondi Europei. A presiedere l’incontro sarà il candidato Sindaco Prof. Rosario Rosa. Sono numerosi gli Onorevoli che interverranno durante l’evento, ospiti di grande rilievo, a cominciare dall’Eurodeputato Ignazio Corrao, che da 5 anni porta avanti un sistema di informazione capillare nei confronti di tutti i portavoce e attivisti locali rispetto all’intercettazione e fruizione dei finanziamenti europei. Interverrà anche l’Onorevole Antonio Lombardo, componente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati e i due deputati Regionali On. Elena Pagana e On. Sunseri, quest’ultimo si occupa da molti anni proprio di fondi europei. Sarà presente anche il Capogruppo all’ARS , On. Francesco Cappello, che ha dimostrato vicinanza al gruppo di Salemi fin dal primo incontro, quello di Domenica 17 quando è stato presentato il candidato Sindaco Rosario Rosa, accolto a suon di applausi, in una sala colma di gente. In quella occasione, ha esposto il progetto che il Movimento 5 Stelle ha per Salemi: Acqua pubblica e vicinanza ai cittadini. Centralità delle contrade ad oggi lasciate all’incuria e all’abbandono. Un progetto lontano da logiche partitiche che, di sicuro, non garantiscono la salvaguardia dei diritti primari di ogni singolo cittadino,ma al contrario servono soltanto per alimentare sistemi clientelari e spartizione di poltrone che nulla hanno a che fare con il bene di tutti i cittadini salemitani. In quella occasione, ha presentato il primo Assessore designato della squadra: la consigliera comunale uscente Dott.ssa Daniela Saladino, laureata a pieni voti alla Sapienza che da anni lavora nel campo delle tossicodipendenze, disagio sociale e sistemi familiari. Una delle deleghe a lei assegnate sarà quella alle politiche sociali.

Questa invece sarà la volta dell’agricoltura, tema di grande interesse nella città di Salemi, essendo uno dei settori principali dell´economia salemitana

“A breve nomineremo l´assessore all´agricoltura segno questo di assoluta vicinanza ai cittadini che con grande sacrificio portano avanti un lavoro che da sempre onora la nostra terra e i suoi frutti. Loro avranno un Assessore che li seguirà nelle loro esigenze e li sosterrà nelle loro difficoltà. L’amministrazione non li lascerà soli” dichiara Rosario Rosa “ quando ho deciso di prendere la guida del Movimento 5 Stelle a Salemi e portare avanti una battaglia che ci porterà alla guida del paese, avevo ben chiaro come obiettivo, la mia vicinanza a chi onora la nostra terra e lavora onestamente”