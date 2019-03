CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Ritorna la zona a traffico limitato alla cala marina ed a Scopello.

Inserita in Cronaca il 31/03/2019 da Direttore

Ritorna la zona a traffico limitato alla cala marina ed a Scopello.

Da aprile a maggio: attiva alla marina di sera dal venerdì alla domenica, a Scopello tutto il giorno sempre dal venerdì alla domenica

Nel quartiere Madrice l’attivazione spostata al primo maggio

Riparte la zona a traffico limitato alla cala marina dove dal primo aprile è prevista la chiusura serale al traffico dal venerdì alla domenica. Solo per i mesi di aprile e maggio, nel viale Zangara, cioè la cala marina, saranno attive le limitazioni al traffico delle auto negli ultimi giorni della settimana, dal venerdì alla domenica ed anche nei giorni i festivi, dalle ore 20 alle ore due. Nella frequentata zona sono in funzione le telecamere per il controllo dell’accesso. Da giugno, invece, la zona a traffico limitato alla cala marina sarà attiva ogni sera, fino al 30 settembre. Da giorno 1 ottobre e fino al 31 tornerà ad essere attiva solo dal venerdì alla domenica.





Nel quartiere “Madrice”, l’attivazione della ztl è stata spostata al primo maggio. Nel borgo di Scopello, dal primo aprile, la ztl prevede il traffico limitato il venerdì, sabato e domenica per tutto il giorno, per i mesi di aprile e maggio. La ztl, sempre nel borgo di Scopello, sarà attiva tutti i giorni dal primo giugno. Anche in piazza Cairoli zona a traffico limitato attiva tutti i giorni dalle 20 alle 6 così come nella zona “Chiusa”.





«Ad aprile il traffico è più contenuto rispetto all’estate per questo abbiamo predisposto la riattivazione della zona a traffico limitato alla cala marina controllata dal varco elettronico con telecamere, solo dal venerdì alla domenica, nelle ore serali. Invitiamo i cittadini ad osservare le disposizioni evidenziate nelle indicazioni sui cartelli stradali prima dell’accesso al viale don Leonardo Zangara. Nel quartiere “Madrice”, invece, la ztl partirà dal primo maggio in considerazione delle celebrazioni per le festività pasquali -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Dunque l’accesso dei veicoli nel quartiere “Madrice” al momento è libero e non sono in funzione le telecamere in via Verrazzano, nell´intersezione con la Via Nunzio Nasi che saranno attivate solo tra un mese, cioè il primo maggio. Nel borgo di Scopello, invece, già ad aprile occorre l’attivazione della ztl tutti i giorni per tutelare la zona e garantire l’ordine pubblico».





Nelle zone a traffico limitato l’amministrazione ha previsto l’ingresso solo per i mezzi di soccorso, i veicoli per il trasporto di persone disabili e per la raccolta di rifiuti solidi urbani, taxi, pullman turistici, auto elettriche…I titolari di contrassegno invalidi hanno l’obbligo di comunicare alla polizia municipale, entro 48 ore dall´ingresso nella ztl (non oltre), i dati relativi alla targa dell’autovettura e il numero di contrassegno.