Inserita in Cronaca il 30/03/2019 da Direttore MAZARA DEL VALLO: PRECETTO PASQUALE DEI CARABINIERI IN SERVIZIO E IN CONGEDO CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA. Giovedì 28 marzo 2019, presso la Chiesa di Santa Caterina di Mazara del Vallo (Tp), ha avuto luogo la celebrazione interforze della Santa Messa in preparazione della Pasqua, alla presenza di autorità militari, civili e religiose e di una folta rappresentanza di tutte le Forze Armate e di Polizia del territorio. Dopo una calorosa accoglienza da parte di Don Paolo Madonia, rettore della chiesa di Santa Caterina, ha avuto inizio una solenne funzione religiosa che è stata concelebrata da Mons. Mario Ranieri, Cappellano militare del Comando Regionale della Guardia di Finanza e da Don Salvatore Falzone, Cappellano Militare capo del Comando Legione dei Carabinieri Sicilia. Alla cerimonia, hanno partecipato con le rispettive delegazioni di personale: il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Mazara, Capitano di Corvetta Dario Riccobene, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Mazara, Capitano Diego Miggiano, il Comandate della Tenenza di Finanza di Mazara del Vallo, Capitano Gianluca Esposito e il Comandante della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, Capitano Gianluca Gennarini. La solenne celebrazione è stata una preziosa occasione di incontro e riflessione, nel periodo quaresimale, fra tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine e di soccorso che, ogni giorno, si adoperano, in condizioni di grande difficoltà, per la salvaguardia e la tutela della collettività e della vita umana. All’evento hanno partecipato, in rappresentanza della locale amministrazione comunale il vice sindaco di Mazara del Vallo Pasqua Spagnolo e il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano.

Trapani, 30 marzo 2019