Inserita in Cronaca il 26/03/2019 da Direttore

La spiaggia di San Vito Lo Capo ottiene la Bandiera Verde

Intanto via libera della giunta a "Servizio di Assistenza Bagnanti e di Soccorso con Ambulanza aggiuntiva stagione 2019".









San Vito Lo Capo è tra le località italiane insignite della Bandiera Verde 2019, riconoscimento assegnato alle città turistiche a misura di bambino da parte di un Comitato Tecnico Scientifico di Pediatri. La cerimonia ufficiale di consegna del vessillo si svolgerà il 28 giugno, nel Comune di Praia a Mare (Cosenza) in Calabria.





“E’ un meritato riconoscimento alla bellezza della nostra spiaggia e del nostro mare e all’attenzione e cura che questa amministrazione rivolge alle risorse naturalistiche del territorio e ai suoi incantevoli paesaggi che vengono ogni anno sempre più apprezzati, soprattutto dalle famiglie - dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-. In particolare, per i nostri figli, il mare significa divertimento e gioco e avere un luogo pulito e sicuro, con fondali bassi e acqua limpida, penso per noi genitori vuol dire avere tutto quanto serve per vivere una bella vacanza”.





La Bandiera Verde dei pediatri è stata istituita nel 2008 su idea del professor Italo Farnetani, Ordinario di Pediatria presso la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta. La selezione dei Comuni comprende località italiane e spagnole. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro. I requisiti necessari per ottenere tale riconoscimento sono: la presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che i piccoli possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive).





Intanto al fine di programmare un’adeguata opera di sorveglianza che garantisca l’incolumità dei bagnanti, soccorrendo ed assistendo chiunque si trovi in situazione di pericolo, la giunta municipale ha dato il via libera alla delibera relativa al “Servizio di Assistenza Bagnanti e di Soccorso con Ambulanza aggiuntiva stagione 2019”, che dovrà essere garantito sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, dal 01 luglio 2019 al 30 settembre 2019. Stanziate, nel bilancio dell’anno corrente, le somme di € 30.000,00 per il servizio di assistenza bagnanti e di € 5.000,00 per l’ambulanza a supporto del servizio 118, che saranno messe a gara per l’aggiudicazione del servizio. A breve l’amministrazione comunale provvederà a programmare la vigilanza anche per “Baia Santa Margherita” dove verrà realizzato, inoltre, un servizio innovativo legato ai parcheggi, ai trenini e al litorale.