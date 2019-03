Inserita in Politica il 24/03/2019 da Direttore Gli attivisti del meetup Campobello Cave di Cusa hanno eletto il nuovo organizer: Giuseppe Barbera In vista delle future elezioni amministrative, gli attivisti invitano i cittadini a partecipare ai futuri incontri che si svolgeranno in città. Gli attivisti si dichiarano rammaricati della decisione di Azzurra Cancelleri di disdire la tappa di domenica 24 Marzo a Campobello. I deputati del M5S, eletti nel nostro collegio elettorale nello scorso anno, hanno dimostrato di non aver a cuore la nostra amata città. Sono passati in campagna elettorale e poi, eccetto Perconti e Marinello, nessuno è mai ritornato per ringraziare i cittadini campobellesi, che hanno tributato al M5S un consenso pari al 50%. Hanno anche lasciato solo il Consigliere locale, al quale va il nostro appoggio, non affiancandolo mai nelle lotte. Un bel bagno di umiltà per le prossime europee non farebbe male a chi ha dimenticato che la forza del M5S risiede proprio nel continuare a stare al fianco dei cittadini, anche a Campobello di Mazara.

L´organizer