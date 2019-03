Inserita in Politica il 23/03/2019 da Direttore Marsala - LA GIUNTA DI GIROLAMO TRASMETTE IN CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ASSIEME AL DUP Lo strumento finanziario, trasmesso nei tempi di legge, ha avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti



Dopo essere stato deliberato dalla Giunta ed avere avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, lo schema del Bilancio di Previsione per l´anno 2019 è stato trasmesso al Consiglio Comunale cui spetta l’esame e la definitiva valutazione. “Con celerità e nei termini di legge – precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e il suo vice, Agostino Licari, titolare della delega alle finanze – la Giunta ha approvato la bozza del Bilancio di Previsione 2019 che si avvale anche del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Auspichiamo che anche il Consiglio comunale possa procedere, in breve tempo, alla definitiva approvazione dello strumento finanziario in modo da renderlo presto esecutivo” Oltre alla bozza di bilancio di previsione per il 2019, la Giunta ha anche trasmesso al Consiglio il Dup, ovvero il Documento Unico di programmazione, atto propedeutico alla discussione sul bilancio che prevede il pareggio finanziario complessivo - entrate e uscite – che ammontano a 125 milioni. Uno strumento finanziario che è stato formulato in maniera da non prevedere tributi più onerosi per l’utenza. “E’ vero – continuano i vertici dell’Amministrazione – il bilancio è stato formulato senza aumentare le tasse o le tariffe per i contribuenti e, purtroppo con la penalizzazione di minori trasferimenti da Stato e Regione. La nota positiva è quella che con l’oculata politica gestionale degli ultimi anni sono aumentate le entrate relative ai fondi europei almeno per il prossimo triennio”. La bozza del bilancio e il Dup sono stati redatti dal Settore Ragioneria diretto da Filippo Angileri.