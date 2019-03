Inserita in Economia il 19/03/2019 da Direttore Petrosino - Viabilità, aggiudicata la gara per i lavori in via Angileri Prosegue la sistemazione delle strade cittadine







E’ stata aggiudicata la gara d’appalto bandita dal Comune di Petrosino relativa ai “Lavori di sistemazione del manto bituminoso della via Michele Angileri”. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa “Giuseppe Ficara” di Trapani, che ha offerto un ribasso del 36,260815% sull’importo a base d’asta di 31.840,59 euro. Il progetto esecutivo, su input del Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici, Rocco Ingianni, era stato approvato dalla Giunta comunale lo scorso settembre. Con tale intervento prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale volto alla sistemazione delle strade cittadine.



https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/

Petrosino, 19.03.2019