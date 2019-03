Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore

Presenze record ieri al Carnevale di Petrosino

Migliaia di visitatori hanno assistito alla sfilata dei carri. Grande successo per “Matt & Bise”. Gli appuntamenti di oggi e domani









Petrosino, 04.03.2019

Presenze record ieri a Petrosino per il secondo giorno del Carnevale 2019. Migliaia di persone hanno assistito alla sfilata dei carri allegorici in giro per le strade cittadine. Una giornata di festa che ha coinvolto tutta la comunità petrosilena e i tantissimi visitatori giunti da tutta la provincia di Trapani e non solo. “Una marea umana si è riversata a Petrosino, un altro record raggiunto dal nostro storico carneval. Una presenza di persone che è andata oltre ogni previsione nonostante la concorrenza forte da parte degli altri comuni del territorio”, è stato il commento del Sindaco Gaspare Giacalone. I carri, partiti da piazza Santa Venera, sono stati accompagnati da due ali di folla fino in viale Giacomo Licari. Un corteo fatto di colori, musica, balli, coreografie e tanto divertimento. Ottima l’organizzazione da parte dei carristi e di tutti i volontari facenti parti dei gruppi.





Non solo carri ieri al Carnevale. In serata grande successo di pubblico per “Matt & Bise”, il duo di youtuber che da anni spopola sul web e non solo. Migliaia di ragazzi hanno assistito alla loro esibizione di un’ora sul palco e hanno “invaso” successivamente il Centro Polivalente per un autografo o un selfie. Un successo di pubblico che ha ulteriormente arricchito la giornata del Carnevale petrosileno. A completare il successo di ieri, anche il Carnevale dei Bambini all’interno del Centro Polivalente, con animazione e balli per i più piccoli, il Luna Park e la “Via del Gusto”. A chiudere la lunga giornata di festa è stato, infine, il Palacarnival, dove si è esibita la cantante Neja, special guest delle serate danzanti organizzate nelle cinque serate.





Il Carnevale di Petrosino non si ferma e prosegue anche oggi (4 marzo). A partire dalle ore 17 via a “Quartiere in festa”: i carri sosteranno in viale Giacomo Licari e il programma prevede animazione, balli, musica e coreografie. Contemporaneamente, al Centro Polivalente tornerà l’appuntamento con il Carnevale dei Bambini. Alle ore 23 si tornerà a ballare all’interno del Palacarnival: ospite di questa sera sarà Dj Delta. Domani (5 marzo) si terrà, con partenza alle ore 17 da viale Giacomo Licari, l’ultima sfilata dei carri allegorici, mentre al Centro Polivalente si terrà il Carnevale dei Bambini. Alle ore 21 sul palco è in programma l’esibizione dei gruppi e a seguire la premiazione che decreterà il carro vincitore dell’edizione 2019 del Carnevale. Alle ore 23 al Palacarnival saranno ospiti i “Candymen”