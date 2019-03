Inserita in Politica il 04/03/2019 da Direttore PD. Lupo: straordinaria partecipazione anche in Sicilia, cittadini delusi da governo nazionale e regionale “Anche in Sicilia c’è stata una straordinaria partecipazione alle primarie del PD: una mobilitazione che rilancia il Partito Democratico e segnala l’evidente delusione dei cittadini nei confronti del governo nazionale e del governo regionale”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars, a proposito dell’esito delle primarie che hanno visto l’elezione del nuovo segretario nazionale Nicola Zingaretti. “Al segretario Zingaretti ed ai nuovi componenti dell’Assemblea nazionale del partito – aggiunge Lupo - vanno i miei auguri di buon lavoro".

lunedì 4 marzo 2019