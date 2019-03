Inserita in Cultura il 03/03/2019 da Direttore In arrivo a Brugherio l’ultima tappa della mostra fotografica. I Percorsi dell’Anima.



I Percorsi dell’Anima, mostra fotografica collettiva, giunge alla sua ultima esposizione dopo un “percorso” durato quasi nove mesi e partito da lontano. L’ultima tappa è a Brugherio dal 23 marzo.

L’idea iniziale nasce, da un progetto, per il Photofestival 2018 esposto per la prima volta in Acquario Civico a Milano e successivamente, con implementazione continua di fotografi ed artisti, effettuando delle tappe che hanno toccato varie località, non solo a Milano. L’idea fotografica è quella di mostrare dell’Anima l’idea greca, attribuita a Socrate, del “conosci te stesso”, tema difficile da trasporre in fotografia senza essere banali, cercando di non essere fraintesi ma riuscendo a porre l’accento proprio sul viaggio “interiore” di ciascun fotografo, sulle ricerche ed i progetti compiuti da ciascuno di essi.

Un lavoro di ricerca fotografica differente dalle solite mostre collettive fotografiche. Il filo rosso, che unisce tutti fotografi e artisti, è proprio quello della ricerca all’interno di sé: non si fotografa solo quello che si vede ma si cerca di fotografare anche e soprattutto quello che si sente, rivelando, in effetti, quello che si é. In quest’ultima esposizione saranno messe in mostra oltre cinquanta fotografie, che ci guideranno in un mondo intimista, foriero di simboli, studi e ricerche, dove ciascun artista scopre il suo personale mondo interiore, un mondo fatto di gioie e dolori, di viaggi reali ed anche immaginari, dove la fantasia, la realtà, il vissuto di ciascuno li ha veramente portati oltre. Le immagini sono accompagnate da una frase, una citazione, un frammento lasciato da ciascuno per immergere ulteriormente lo spettatore nella visione fotografica.

I curatori, Claudia Migliore e Giovanni Pelloso hanno fatto un grande lavoro, non solo di scelta delle fotografie ma anche di ideazione del progetto originario, hanno scommesso sull’indefinibile, sulla variabile dell’oggettività personale ed hanno prodotto un lavoro coeso, le diversità e le particolarità degli autori sono la forza di questo progetto. Gli autori: Marta Bernareggi, Massimo Bersanetti, Luca Casonato, Claudio Còmito, Mao Fusina, Paolo Manazza, Mauro Mariani, Claudia Migliore, Luisa Pineri, Isabella Quaranta, Giordano Marco Riboli, Elena Santoro, Beba Stoppani, Mario Washington

Mostra fotografica collettiva “I Percorsi dell’Anima” A cura di Claudia Migliore e Giovanni Pelloso Inaugurazione il giorno 23 marzo alle ore 17.00 Dal 23 marzo 2019 al 14 aprile 2019 Galleria Esposizioni Palazzo Ghirlanda Silva Via Italia, 27 20861 Brugherio La mostra sarà visibile nei seguenti orari: Dal Martedì al Sabato dalle 15.00 alle 18.00 La Domenica dalle 15.00 alle 19.00 Lunedì chiuso www.comune.brugherio.mb.it