Inserita in Politica il 02/03/2019 da Direttore Trapani - Elezione nuovo presidente Associazione Agorà Si rinnova la compagine dell’Associazione politico culturale Agorà Trapani. Ieri sera l’assemblea dei soci ha rinnovato il consiglio direttivo ed ha eletto il nuovo Presidente dell’Associazione.

Agorà in questi anni ha sempre lavorato sul territorio provando a spendersi per il bene della collettività trapanese, organizzando tante attività tra cui ricordiamo "Natale a chiazza" e “Le vie dei tesori”. L’associazione, come previsto dal suo statuto, ha deciso di rilanciare la sua azione sul territorio rinnovando le cariche elettive.

Alla carica di Presidente è stato eletto all’unanimità Dario Gentile, giovane avvocato di Trapani e da anni responsabile della comunicazione della Pallacanestro Trapani. Formatosi professionalmente fra Ferrara e Trapani, ha deciso di restare e di mettere a servizio della città falcata le proprie competenze.

Assieme a Dario Gentile, sono stati eletti: VICEPRESIDENTE: Giuliana La Francesca SEGRETARIO: Oscar Ferreri TESORIERE: Settimo Spada, CONSIGLIO DIRETTIVO: Andrea Cicala, Caterina Abita, Emanuele Barbara.

Il direttivo ha subito sottolineto le priorità da portare avanti nei prossimi giorni: ritornare operativi per avvicinare imprenditori e commercianti all’associazione. Queste le parole del nuovo Presidente: "Assumo questo impegno con grande entusiasmo e senso di responsabilità. In poco tempo la nostra associazione è diventata una realtà importante per la comunità trapanese e il nostro obiettivo principale dovrà essere quello di mettere al servizio dei trapanesi le nostre competenze e la nostra voglia di metterci in gioco. L’associazione è composta da ragazze e ragazzi straordinari che sacrificano con piacere e dedizione il proprio tempo libero per provare a costruire un futuro migliore nella nostra Trapani, città che amiamo visceralmente e che sentiamo il bisogno di rilanciare. La mia Presidenza si pone l’obiettivo di dare continuità e di rafforzare il lavoro eccelso fatto in questi anni dal presidente uscente Andrea Cicala, un amico che ha saputo tenere unita l’associazione. C’è tanto da fare ma, con l’aiuto di tutti, potremo toglierci grandi soddisfazioni”.