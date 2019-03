Trapani - CHIUSURA PUNTO NASCITA SANT´ANNA

Inserita in Salute il 01/03/2019 da Direttore Trapani - CHIUSURA PUNTO NASCITA SANTŽANNA Da oggi, ufficialmente, i dipendenti del Punto Nascita della Casa di Cura SantŽAnna sono esonerati a prestare attività lavorativa.



Lo comunica con nota interna lŽAmministratore Unico del Gruppo Tigano che gestisce il Punto Nascita. Otto dei lavoratori avevano, per il tramite del sindacato UGL, con nota a firma dellŽAvv. Salvatore DŽAngelo, diffidato la Casa di Cura e messo a conoscenza dei fatti lŽASP di Trapani e allŽAssessorato della Salute della Regione Siciliana. Invero, già in precedenza il Segretario provinciale UTL-UGL Mario Parrinello e il legale avevano preso parte ad una convocazione sindacale del Direttore Generale dellŽASP, Avv. Fabio Damiani.

Per martedì 5 marzo, il sindacato UGL ha indetto, nei propri locali, una riunione per i dipendenti iscritti al sindacato. AllŽincontro presenzierà Vito Ditta, segretario provinciale UGL Sanità, Vito Forbice, responsabile per la sanità privata, lŽAvv. Salvo DŽAngelo , fiduciario UGL ed il segretario provinciale UTL-UGL Mario Parrinello.

Durante lŽincontro - specifica il legale - rappresenteremo le possibilità di intraprendere unŽazione legale ponendo i fatti al vaglio dellŽAutorità Giudiziaria competente. Infatti - specifica il legale - lŽASP, e per la stessa la Regione Siciliana eroga fondi pubblici alla Casa Cura di SantŽAnna, rendicontate anche in relazione al Punto Nascita. Fermo restando le procedure attivate per il licenziamento collettivo davanti allŽUfficio Provinciale del Lavoro, i motivi tipici del licenziamento non sono ben argomentati dal datore di lavoro e non costituiscono, a nostro parere, giustificazione per il licenziamento medesimo. Ne deriva che, la cessazione dellŽattività di ginecologia ed ostetricia non determina, in via automatica una interruzione del rapporto di lavoro, posto che il datore ha raggiunto la soglia minima dei parti previsti per anno 2018.

Martedì, alle 17.30, lŽincontro con gli iscritti al sindacato per valutare le possibilità di agire in giudizio a tutela della propria posizione lavorativa.