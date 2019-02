Inserita in Cronaca il 12/02/2019 da Direttore BUSINESS ADMINISTRATION - INCONTRO A MARSALA CON LE IMPRESE "Far nascere una Scuola di Alta Formazione in Business Administration che generi un settore di ricerca per tutte le realtà che ne fanno parte”. È questo l´obiettivo promosso dal Chresis Group di Trapani che, avvalendosi dell´Università La Sapienza di Roma, chiama a raccolta le Imprese del territorio per far conoscere l´iniziativa. In particolare, di concerto con l´Amministrazione comunale, è stato programmato un incontro a Marsala per il prossimo 21 Febbraio a Palazzo Municipale (ore 16), in cui saranno rese note le modalità di partecipazione ai progetti che, avviati assieme alle docenze, costituiranno strumenti di innovazione ed evoluzione delle Aziende “consorziate”. Nel corso dell´incontro - dove si porterà a conoscenza l´offerta didattica della Unitelma Sapienza - saranno altresì affrontate specifiche tematiche quali la scelta della forma consociativa e l´elezione di un Comitato di coordinamento.