Inserita in Politica il 11/02/2019 da Direttore Regione. Caronia a Musumeci ´Politica prevalga su numeri. Ripensare la finanziaria´ "Certamente ha ragione il Presidente Musumeci a ricordare di aver ereditato una Ragione un sostanziale bancarotta dal governo Crocetta. Certamente fa bene a ricordare che la crisi finanziaria della Sicilia non è solo un problema della Sicilia ma va affrontata in sede nazionale. È però necessario che la Politica regionale si assuma il compito di trovare soluzioni, che la Politica prevalga sui numero che saranno certamente penalizzati per molti settori economici e sociali, ma non possono divenire insostenibili per alcuni. Alcuni dei tagli proposti in queste ore, per esempio quello del 38% dei fondi per il trasporto pubblico, equivalgono di fatto alla cancellazione del servizio a livello regionale e questo non è pensabile. Per questo ho chiesto che l´assessore Armao venga in Commissione, dove è necessario un ripensamento dell´impianto della legge di stabilità, con una più equa e più orizzontale ripartizione dei tagli fra i diversi settori."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia, commentando l´avvio dei lavori sulla Finanziaria oggi all´assemblea regionale siciliana.