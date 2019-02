Inserita in Politica il 11/02/2019 da Direttore Regionali Abruzzo, Siracusano (FI): ´Fatevene una ragione, Il centrodestra che vince non può prescindere da Forza Italia´ Roma, 11/02/2019: "Mi spiace per tutte le spine nel fianco che speravano che Forza Italia scomparisse. Fatevene una ragione: il centrodestra unito è l´unica alternativa possibile a questo governo disastroso che sta affossando il nostro Paese ogni giorno di più". Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, a seguito della vittoria di Marco Marsilio alle regionali in Abruzzo.

“Compatti attorno al presidente Berlusconi - conclude la Parlamentare - partiamo da questo dato per rivendicare i nostri valori di libertà anche in Europa, fermo restando che il centrodestra non puo´ prescindere da noi. Siamo e saremo l´unico argine alla deriva populista".