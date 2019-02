Inserita in Economia il 11/02/2019 da Direttore Finanziaria. Fava ´Uomini di Musumeci non immuni da responsabilità. Rimodulare debito per aiutare settori in crisi e non per assalto alla diligenza´ “Il disastro dei conti della Regione ha radici antiche, che affondano negli anni di governo Cuffaro e Lombardo senza risparmiare Crocetta. Stagioni durante le quali alcuni ruoli apicali erano ricoperti anche da illustri esponenti del governo Musumeci. Non partire da questo dato significa non voler affrontare i nodi politici di questo governo."

Lo ha dichiarato Claudio Fava, secondo il quale "l´eventuale ed auspicabile rimodulazione trentennale dell’intero debito dovrà essere utilizzata per fare fronte alle esigenze di tutti quei settori che sono in evidente sofferenza (tra questi, certamente i Consorzi di bonifica, l´Esa e la spesa sociale per gli interventi sociali) e non per alimentare il classico assalto alla diligenza da parte dei deputati della cosiddetta maggioranza”.