Inserita in Politica il 11/02/2019 da Direttore Spadafora, le condizioni di degrado del lungomare. Quella fogna a cielo aperto mai riparata Spadafora (Me), 11 febbraio 2019

“Ho più volte segnalato il degrado del nostro lungomare che invece di essere fonte di turismo e sviluppo per il nostro paese è solo motivo di vergogna. Immondizia ed abbandono e quella fogna che scorre a cielo aperto fino alla riva. Più volte segnalata nessuno dell’amministrazione è mai intervenuto. E’ una vergogna che Spadafora non può più permettersi”, a dirlo Lillo Pistone, consigliere comunale del Gruppo Misto del Comune di Spadafora, che annuncia l’ennesima interrogazione al sindaco ed alla Giunta. “Si intervenga subito per risolvere il problema che ormai da mesi sembra dimenticato, ma che è sotto gli occhi di tutti i cittadini. Una fogna maleodorante che scorre a poche centinaia di metri dal palazzo comunale”, ha concluso Lillo Pistone.