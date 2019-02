Inserita in Economia il 05/02/2019 da Direttore Regione. Fava ´Musumeci si assuma responsabilità dei tagli alla spesa´ "Se davanti al "Parlamento più antico del mondo" non si raccolgono comitive di turisti ma centinaia di lavoratori precari e arrabbiati una ragione c´è; e di ciò il governo Musumeci dovrebbe assumersi la responsabilità.

Sono i primi effetti del bilancio da lacrime e sangue approvato dall’Ars: oggi sono scesi in piazza i lavoratori dell´ESA, del comparto forestale e dei consorzi di bonifica, domani probabilmente toccherà ai dipendenti delle aziende di trasporto pubbliche colpite da un taglio del 30%, dalle associazioni delle famiglie dei disabili, dalle comunità alloggio e così via.

Dopo quindici mesi di governo, scaricare tutto sulle spalle delle vecchie amministrazioni e dei debiti pregressi è un alibi a cui non credono più nemmeno i bambini".

Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale del Movimento "Centopassi".