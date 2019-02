Inserita in Politica il 04/02/2019 da Direttore Artigianato: nominato il Commissario della Commissione provinciale per l´Artigianato di Trapani Con decreto assessoriale n. 2185/3S del 31 novembre 2018 Nicolò Maria Lisma è stato nominato Commissario straordinario della Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA) di Trapani per lo svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative della predetta commissione. Il nuovo commissario, dall’insediamento avvenuto nel corso di dicembre 2018, ha già definito oltre 300 pratiche risultanti in attesa di esito. “Il Commissario ha garantito l’avanzamento delle pratiche in arretrato che si sono generate nel periodo intercorso tra la scadenza della Commissione provinciale e la sua nomina – assicura così il Presidente della CCIAA di Trapani, Comm. Giuseppe Pace – e sta lavorando, insieme all’ufficio competente, alla definizione delle restanti pratiche”. La Commissione Provinciale per l’Artigianato ha sede presso la Camera di Commercio di Trapani e tra le attività previste svolge le funzioni di tenuta dell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, l’accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.

(in foto: a sinistra Nicolò Maria Lisma – Commissario CPA di Trapani, a destra Comm. Giuseppe Pace - Presidente CCIAA di Trapani)