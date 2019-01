Inserita in Politica il 26/01/2019 da Direttore Amato -Confintesa Sanità-: Auguri all’amico Agugliaro per il nuovo incarico di Segretario Provinciale di Confintesa-UGS Medici “I miei migliori auguri all’amico Renato Agugliaro per il nuovo incarico che, sono certo, darà grande rilevanza territoriale alla federazione Confintesa-UGS Medici. Sono contento per la decisione presa dal Segretario Nazionale di UGS Medici, Ruggero Di Biagi, per aver individuato una figura così valida per il territorio palermitano” dichiara così il Segretario Generale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, a cui si aggiungono gli auguri del Segretario di Confintesa Sicilia, Antonio Russo.



Roma lì, 26/01/2019