AVVISO ALLA CITTADINANZA - 24 gennaio 2019 -



Si informa la cittadinanza che a causa dell’odierno sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’impianto della Sicilifert S.r.l. di Marsala, in attesa di una veloce soluzione, sarà sospeso su tutto il territorio comunale il ritiro dei rifiuti organici da domani 25 fino ad ulteriori comunicazioni.

Si precisa che questa problematica non riguarda solamente il Comune di Erice ma la stragrande maggioranza dei comuni facenti parte della S.R.R. Trapani-Nord.

Scusandoci per il disagio, si comunica comunque che è già stato avviato un percorso che possa dare soluzione al problema.

Il Vicesindaco