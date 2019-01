Inserita in Cultura il 22/01/2019 da Direttore Un corso per avviare l´attività di apicoltore per hobby o per lavoro Apicoltura Fine Gennaio-inizio di Febbraio.



L´associazione culturale PERCORSI di Mazara del Vallo sta per avviare il secondo corso di apicoltura tenuto dal dott. Girolamo Barracco, laureato in scienze naturali ed apicoltore professionista.

Sono molto soddisfatto di come è stato svolto il nostro primo corso di apicoltura perché l´esperto che lo ha tenuto è riuscito a trasmettere ai partecipanti non solo le competenze necessarie ma anche la passione e l´entusiasmo per questi insetti e per tutti i meravigliosi prodotti che riescono a produrre. Il nostro corso è adatto sia a chi vuole semplicemente avere il piacere di produrre il proprio miele per un consumo personale sia a chi vuole fare dell´apicoltura il proprio lavoro. La domanda di miele in Italia supera di molto la produzione nazionale pertanto siamo costretti ad importare dall´estero un miele non sempre di qualità. Sarei particolarmente contento se riuscissi a dare a qualcuno dei nostri iscritti la possibilità di avviare un´attività lavorativa in un periodo storico in cui il livello di disoccupazione purtroppo è elevatissimo soprattutto nei giovani e nelle regioni meridionali come la Sicilia. L´investimento iniziale in termini economici non è elevato e nel giro di un anno si riesce a recuperare il capitale investito. È bene ricordare che oltre a quello del miele esistono altri mercati altrettanto redditizi che riguardano la vendita della propoli, della cera d´api, delle api regine e degli sciami.

Il corso sarà svolto fra la fine del mese di Gennaio e la prima settimana di Febbraio.

Per iscrivervi al corso o per ricevere informazioni potete contattarci sulla nostra pagina Facebook "Associazione Percorsi Mazara del Vallo" o al numero di telefono: 347 3453712.