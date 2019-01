Inserita in Cronaca il 21/01/2019 da Direttore Marsala - RACCOLTA DIFFERENZIATA. CONTINUANO GLI INCONTRI INFORMATIVI L´Amministrazione comunale di Marsala, in collaborazione con Energetikambiente continua nel programma di informazione alla cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. Questa settimana, sono tre gli incontri in calendario:

- Domani, Martedì 22, nella Chiesa Maria SS. Madre Della Chiesa di Contrada Ciancio (ore 18.30)

- Giovedi 24, presso l´Hotel Sammartano di Contrada Strasatti 708/bis (ore 18,30)

- Venerdì 25 gennaio, nella Parrocchia Maria SS Bambina do Contrada Terrenove (ore 19)

Nel nuovo anno, si sono già svolti quattro incontri nelle contrade marsalesi. L´ultimo, venerdì scorso in contrada Amabilina, cui si riferiscono le immagini. Calendario incontri formativi