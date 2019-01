Inserita in Salute il 16/01/2019 da Direttore Marsala - CONTRIBUTO PER ACQUISTO FARMACI. IL COMUNE PUBBLICA L´AVVISO Le richieste possono essere presentate in qualsiasi periodo dell´anno in corso



http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29284 Sulla scorta del nuovo “Regolamento servizio di assistenza economica”, approvato dal Consiglio comunale di Marsala lo scorso maggio, l´Amministrazione Di Girolamo intende erogare - anche per il 2019 - il contributo economico straordinario per l´acquisto di farmaci di fascia “C”. I soggetti interessati possono fare richiesta esclusivamente per i suddetti farmaci previsti da un piano terapeutico predisposto da un specialista di una struttura sanitaria: l´importo annuo massimo è di 150 euro per nucleo familiare. Per i soggetti in trattamento di chemioterapia e/o sottoposti a trapianti è previsto un aumento di 100 euro. Per accedere al Servizio, occorre presentare all´Ufficio Servizio Sociale (via Falcone) - in qualsiasi periodo dell´anno in corso - la richiesta corredata della documentazione riportata nell´Avviso Pubblico, online sul sito web comunale all´indirizzo