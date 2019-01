Inserita in Sport il 16/01/2019 da Direttore VISITA AL COMUNE DELL´ASSOCIAZIONE SPORTIVA ´MARSALA FUTSAL 2012´ Incontro con il sindaco Di Girolamo e l´assessore Baiata



Reduce della finale in Coppia Italia Regionale di “Calcio a 5” - secondo posto meritato - l´ASD “Marsala Futsal 2012” ieri, con una propria delegazione, è stata ricevuta a Palazzo Municipale. Ad accogliere il presidente Paolo Tumbarello - con lui, Antonio Renda, Giuseppe Patti e il giocatore Alessio Paladino - c´erano il sindaco Alberto Di Girolamo e l´assessore Andrea Baita. Gli stessi amministratori, nell´esprimere apprezzamenti per gli ottimi risultati raggiunti, hanno manifestato la propria disponibilità a coinvolgere l´Associazione sportiva in futuri progetti promozionali della città.