Inserita in Cronaca il 15/01/2019 da Direttore 105 anni per Caterina Navarra: Castellammare festeggia la sua cittadina più longeva Gli auguri del sindaco alla ultracentenaria, socievole ed in perfetta forma a cena in un locale cittadino



Un compleanno speciale anche per l’ottima forma della socievole nonnina più longeva di Castellammare del Golfo: ben 5 anni fa aveva raggiunto il secolo di vita e ieri Caterina Navarra ha spento 105 candeline festeggiando il suo compleanno ultracentenario con parenti ed amici. In un locale cittadino, certamente non a casa!

Il sindaco Nicola Rizzo con l’assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti, presente anche il consigliere comunale Sebastiano Cusenza, a nome della città di Castellammare ha consegnato a nonna Caterina una targa ricordo e dei fiori augurali per il traguardo di vita raggiunto.

«Buon compleanno alla nonnina di tutta Castellammare, un esempio per la sua grande forza d’animo, il suo carattere socievole ed aperto e la sua buona forma fisica-ha detto il sindaco Nicola Rizzo-. Rappresenta la storia se pensiamo che è nata il 14 gennaio 1914 ed ha vissuto guerre e svolte sociali epocali. Sono davvero felice ed emozionato e a nome della città le auguro tanta salute e serenità e di spegnere insieme 106 candeline e altre ancora».

Già a 101 anni, la simpatica nonnina, forte della sua ottima fisica, aveva festeggiato l’anno dopo il secolo di vita a New York, con i due figli che vivono in America. Viaggetto post centenario con andata e ritorno dagli States per festeggiare nuovamente a Castellammare, con l’altro figlio che vive in città.

La più longeva abitante di Castellammare, Caterina Navarra, è vedova di Vincenzo Fontana, ed ha tre figli Francesco, Antonino e Benedetto, sei nipoti e ben tredici pronipoti.

Buon centocinquesimo compleanno nonna Caterina!