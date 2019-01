Inserita in Cultura il 15/01/2019 da Direttore Nell’abisso del lager. Voci poetiche sulla Shoah. Un’antologia, a cura di Giovanni Tesio Poesie internazionali dall´Abisso del lager L´impegno di Interlinea per il Giorno della Memoria Un´antologia che mancava in libreria, a cura di Giovanni Tesio, assieme alla storia per bambini Il violino di Auschwitz di Anna Lavatelli



Nell´abisso del lager, la prima antologia internazionale di poesie sulla Shoah a cura di Giovanni Tesio (pp. 296, euro 18), in libreria dal 20 gennaio 2019, è il libro con cui Interlinea si avvicina alla Giornata della Memoria. Le voci poetiche più intense della Shoah sono per la prima volta riunite in un´antologia da cui emerge il valore di testimonianza, di presa diretta e di riflessione, che non attenua l´importanza anche estetica dei testi di Paul Celan o Nelly Sachs, di Dietrich Bonhoeffer o Mario Luzi, fino ad Antonella Anedda ed Erri de Luca. Un libro che scuote le coscienze con la forza della poesia: per non dimenticare che, come ha scritto Primo Levi nella Tregua, «guerra è sempre».

Torna in libreria anche il libro-successo per bambini del 2018, la commovente storia vera del Violino di Auschwitz raccontata da Anna Lavatelli con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano (pp. 88, euro 8)

«noi che suonammo senza uno spartito / fummo chiusi / dietro le righe a pentagramma del filo spinato»

