Inserita in Sport il 12/01/2019 da Direttore Nasce mytennisponsor la piattaforma per i tennisti Alessio Sundas, manager che dal 1990 lavora nel mondo dello sport, è arrivato con successo nel mondo del tennis e attraverso la sua agenzia Sport Man reperisce sponsor e gare a squadre per molti tennisti di livello mondiale. Il manager toscano cura l´immagine dei tennisti, trova per loro lo staff tecnico per la valorizzazione e l´allenamento per raggiungere sempre nuovi livelli di performance e nuovi obiettivi grazie ad una rete di allenatori, mental coach, fisioterapisti e preparatori atleti pronti a lavorare per il bene dell´atleta.

Da poco è nato un portale del gruppo Sport Man, mytennisponsor, una nuova ed efficiente piattaforma che ha la finalità di facilitare il tennista a migliorarsi facendo in modo di reperire sponsor, organizzare gare a squadre, trovare staff tecnici specializzati e tanti altri servizi utili per la carriera dello sportivo.