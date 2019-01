Inserita in Sport il 08/01/2019 da Direttore ENTELLO VOLLEY: VINCE LA MASCHILE. 1-3 DEL MAZARA SULLA FEMMINILE Sorride la maschile. Cadono in casa le ragazze di coach La Commare.



Riprendono i campionati nel giorno dell’Epifania che non porta punti al sestetto femminile ma bottino pieno al sestetto maschile.

Gara difficile quella di Coach La Commare contro una Vigor Mazara intenta a mantenere la scia di alta classifica e non lasciar punti per strada. Formazione, quella della Vigor, già ben rodata con una stagione di Serie D sulle spalle, al contrario della compagine entellina: formazione acerba e con tutte le problematiche di gruppi giovanili che comunque ben si comportano in campo.

Primo set, Vigor in battuta e subito 3-0. Palla conquistata con Bono che va in battuta: da lì si rifila un filotto di ben sette punti agli avversari che risulteranno più che decisivi per gestire il set che si chiude sul 25-22.

Secondo set punto a punto fino al 9-9. La Vigor ricorre poi alla veterana Atria e la musica cambia: le entelline si bloccano senza più riuscire a mettere in difficoltà l’avversario chiudendo il set a 14 punti. 14-25.

Il terzo (17-25) e quarto (16-25) parziale sono l´esatta fotocopia del secondo. Le ragazze di casa tentano di recuperare i gap subiti all’inizio senza successo lasciando campo libero alla Vigor. Altra gara con la gola asciutta, aspettiamo il prossimo incontro per un altro tentativo per conquistare i primi punti, domenica 13 gennaio alle ore 17 al Pala Cardella contro la ASD Primula.

La formazione maschile ottiene con la forza, contro la Hobby Volley, un secco 3-0. Gara in apparenza difficile ma in campo i ragazzi di coach Vulpetti hanno fortemente voluta la vittoria. Primo set giocato con attenzione e con pochi errori lasciando gli ospiti a 19. Il secondo è senza storia: largo il vantaggio tanto da permettere a Vulpetti di dare spazio a tutto il roster chiudendo il set 25-11. Nel terzo parziale, giocato punto a punto, qualche disattenzione ed errori di troppo da parte degli entellini, l´Hobby Volley non riesce a sfruttare il momento. Sul punteggio di 24 a 25, con una grande reazione, l´Entello chiude set e contesa sul 27-25. Tre punti che significano quinto posto in classifica, a due lunghezze punti dalla Coppa Sicilia. Prossimo incontro, la trasferta più lunga del campionato, sabato 12 gennaio a Spadafora (ME) contro il Gruppo Media Volley finora imbattuto.