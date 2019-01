Inserita in Cronaca il 06/01/2019 da Direttore Inizio Raccolta e ´Falsi´ collaboratori Si comunica che, sin dai prossimi giorni, avrà inizio la raccolta degli oboli in vista della prossima Processione dei Misteri. In particolar modo desideriamo rivolgerci alle categorie che rappresentano il Simulacro dell’Addolorata (Camerieri, Cuochi, Baristi, Pasticceri, Ristoratori, Albergatori e le attività affini ad essi), affinché si accertino che tutti i collaboratori siano muniti di autorizzazione (badge) rilasciata dalla scrivente Associazione, onde evitare che FALSI collaboratori o appartenenti ad ALTRE categorie operino a nome della scrivente stessa. Tale comunicato – dichiara il Capo Console Emanuele Barbara – intende sensibilizzare le categorie e la cittadinanza tutta, al fine di evitare frodi ed equivoci a causa dei quali soffrirebbe l’organizzazione della stessa Processione.

Saremo pronti, nel caso di eventuali segnalazioni, ad attivarci con le autorità competenti.

Associazione Gruppo Sacro dei

Misteri Simulacro “L’Addolorata”