05/01/2019
Gianni Bella, orgoglio isolano al Verga Film fest
Il Verga Film Festa premia il Maestro Gianni Bella



Si è concluso il Verga Film Fest con l’emozionante l’omaggio al Maestro Gianni Bella per la sua originale trasposizione de La Capinera, un riconoscimento doveroso verso uno degli Autori più rappresentativi del Patrimonio Nazionale. Soddisfatto l’Art Director Lorenzo Muscoso per questa nuova edizione, che si configura di buon auspicio per le attività del 2019. All’evento è intervenuta l’Assessore alla Cultura Barbara Mirabella che ha espresso considerevoli parole per l’ importante tributo e l’Arch. Giovanni Laudani Direttore di Casa Museo Verga. L’artista riceve anche il libro “I Luoghi del Verismo” dall’Arch. Marco Sinatra, rappresentante simbolico della Comunità Vizzinese sul tema.

L’evento si è aperto con le partiture dei Bellamorea che hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno nella promozione della cultura musicale nel mondo, si è poi, passati alla proiezione dei corti vincenti, “AllaFinFinFirFinfinfine” di Francesco D´Ascenzo, un mini documentario su Paolo Villaggio che riceve il premio della critica, “Intersection” di Erik Trujillo, premiato come migliore opera del reale, “Sara” di Fabio Petrassi”, scelto come opera sul sociale, menzione speciale a “Interesting people in New York” di Chaw Khanawutikarn. Intervento del regista John Real e del produttore Emanuele Leone celebrati per il loro dinamismo ed eccellenza nell’arte filmica isolana che hanno parlato del loro rapporto con il territorio e le prossime uscite in Italia e all’Estero. Chiude la Manifestazione la regista autrice Rosanna Alberghina che incanta con una poesia campestre che loda l’universo dei vinti, gratificata per il suo impegno artistico nel calatino.