Inserita in Cronaca il 23/12/2018 da Direttore A Messina nella sede dell´Unuci e dell´Istituto del Nastro Azzurro - Auguri, solidarietà, benemerenze e attestati I rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’arma, si sono riuniti a Messina in occasione del Santo Natale, ospiti del pomeriggio solidale organizzato come ogni anno dall´Istituto del Nastro Azzurro e dall´Unuci, nei locali adiacenti all’ex Ospedale Militare di Viale Europa 162. Il meeting solidale è servito al cav. Domenico Interdonato del Gruppo Alpini di Messina, a presentare la quarta edizione del calendario 2019 da tavolo, realizzato dagli Alpini per scopi benefici e dedicato al centenario dell´Associazione Nazionale Alpini e della Croce Nera d´Austria l´Onor Caduti d´oltralpe. Il maggiore Vincenzo Randazzo ha salutato gli ospiti e presentato il col. med. Gianfranco Cosentino, in rappresentanza del dirigente col. med. co. sa. Francesco Rizzo del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e la presidente delle dame del Nastro Azzurro Maria Eleonora Salvo. Il col. Cosentino nel rivolgere il suo saluto di benvenuto e gli auguri ai presenti ha consegnato al socio dell’Istituto del Nastro Azzurro lgt. Giuseppe Emanuele Pennino, due decorazioni del padre serg. Antonino Pennino classe 1915, caduto in combattimento a El Alamein il 30 settembre 1942, appartenente al 187° Reggimento” Folgore” e impiegato nelle operazioni di guerra in Egitto - la Croce di guerra al Valor Militare alla Memoria e il nastrino con tre stellette per la partecipazione alla guerra 1940-1943. Le decorazioni sono state concesse dal Ministero della Difesa su proposta dell’associazione culturale “La Memoria Bellica degli Italiani nel Mondo” di Barbara Ancona presieduta dal sig. Scipioni Joselito. L´altro momento solenne è stato dedicato alla consegna dell´attestato di benemerenza dell’Istituto del Nastro Azzurro al giornalista e capitano art. della riserva dott. Giuseppe Palomba, con la seguente motivazione, "Giornalista e Capitano della riserva, stimato professionista, sempre vicino alle Forze Armate e alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma". Infine il presidente dell´Unuci di Messina gen. Giuseppe Briguglio, ha donato la prestigiosa medaglia del centenario della Grande guerra, al Colonnello Medico Gianfranco Cosentino. Il pomeriggio solidale dopo le note musicali natalizie di una cornamusa, si è concluso con un brindisi augurale. Messina, 23 dicembre 2018