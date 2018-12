Inserita in Politica il 19/12/2018 da Direttore Sicilia. Lupo a Miccichè: modifiche alla legge elettorale? Problema maggioranza Musumeci è crisi politica “Il presidente Miccichè vuole modificare la legge elettorale per garantire una maggioranza alla coalizione di governo? Ma nel caso del governo Musumeci il problema è tutto politico: i deputati della sua coalizione non vengono in aula perché la giunta li ignora. La verità è che i partiti che sostengono Musumeci litigano per le poltrone di sottogoverno, per un ‘rimpasto’ in Giunta e per le candidature alle elezioni Europee”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, a proposito di alcune dichiarazioni del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè rilasciate nel corso della conferenza stampa di fine anno con la stampa parlamentare.

In merito poi alla possibilità, ipotizzata da Miccichè, di approvare la manovra economica entro il 15 gennaio “per evitare l’esercizio provvisorio”, Lupo dice: “ Bilancio e legge di Stabilità sono leggi fondamentali, non ci possono essere scorciatoie né forzature”.

