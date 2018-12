Inserita in Politica il 18/12/2018 da Direttore Sicilia. Barbagallo: bene bocciatura ddl ‘Aiuole’, Parlamento avrebbe dovuto occuparsi di problemi reali “Abbiamo perso un’occasione preziosa per affrontare i reali problemi della Sicilia e ci siamo occupati, invece, di un disegno di legge inutile che vìola le prerogative dei Comuni limitandone le competenze. Il parlamento regionale, oggi, nonostante i vuoti tra i banchi della maggioranza, avrebbe dovuto occuparsi di ben altre priorità piuttosto che impegnarsi in una sterile discussione sulle essenze arboree dei Comuni, già ottimamente gestite dai sindaci". Così il parlamentare regionale Pd Anthony Barbagallo commenta il ddl su ‘adozione e affidamento di Aiuole e spazi verdi’ bocciato dall’Aula.

