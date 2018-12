Inserita in Cronaca il 14/12/2018 da Direttore MILITARE: AVVICENDAMENTO AL COMANDO MARITTIMO SICILIA Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)



Martedì 18 dicembre 2018, alle ore 10.30 presso il comprensorio Terravecchia di Augusta, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando Marittimo Sicilia tra l’Ammiraglio di Divisione Nicola DE FELICE ed il Contrammiraglio Andrea COTTINI. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei vertici della Marina Militare e delle massime autorità civili e militari locali , vedrà l’ammiraglio DE FELICE lasciare l’incarico dopo quasi quattro anni di intensa attività e contestualmente il servizio attivo dopo più di 42 anni.

Comandante di MARISICILIA dal 29 gennaio 2015, anche direttore e coordinatore interforze in Sicilia, l’ammiraglio DE FELICE è stato promotore di diverse attività che hanno rafforzato il connubio tra la Forza Armata e le istituzioni locali con particolare riguardo ai rapporti con le genti siciliane. In particolare ha curato la stesura di importanti accordi di collaborazione con la Regione Siciliana, con l’Università di Messina, con l’Istituto Italiano dei Castelli e con la società di navigazione “Caronte & Tourist ”, con Istituti scolastici delle province di Siracusa e Catania per lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro, in concorso con l’Arsenale Militare Marittimo di Augusta. L’amm. De Felice ha inoltre curato l’avvio del Piano Regolatore Generale che proietterà le basi navali di Augusta e Messina verso un ammodernamento utile per ospitare le moderne Unità Navali della M.M.

Il contrammiraglio Andrea Cottini assume l’incarico di Comandante Marittimo Sicilia dopo aver ricoperto, per circa 15 mesi, quello di Comandante delle Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera (COMFORPAT).

Approfondimenti: MARISICILIA Il Comando Marittimo Sicilia svolge compiti e funzioni territoriali e logistiche nell’area di giurisdizione. Si colloca come l’elemento di interfaccia della Marina Militare con le autorità governative ed amministrative locali, e, comunque, con qualsiasi entità che a livello locale abbia esigenza di interagire con la Forza Armata. I principali compiti svolti da Marisicilia sono: - Individuare le esigenze infrastrutturali dei Comandi/Enti dipendenti e valutare le priorità per avanzare le proposte di pianificazione e programmazione; - Disporre per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture e impianti; - Coordinare le operazioni di rifornimento delle Unità Navali quali gasolio, lubrificanti e munizionamento; - Elaborare i piani di difesa come organizzare il servizio di Difesa delle installazioni, in concorso con il 3° Regimento San Marco e il Nucleo Difesa Antimezzi Insidiosi (S.D.A.I.); - Assicurare il supporto del materiale sanitario e le visite mediche protocollari al personale; - Somministrare il vestiario e il casermaggio al personale; - Controllare l’applicazione delle norme in materia di prevenzione per la tutela della salute sui luoghi di lavoro e dell’inquinamento ambientale.