Erice, 8 dicembre 2018 - Primo appuntamento di “Zampogne dal mondo” questa mattina ad Erice.

La rassegna internazionale di musiche e tradizioni popolari, giunta quest’anno alla quarta edizione, è un´iniziativa del Comune di Erice e della Fondazione Erice Arte ed è inserita nel programma di EricéNatale.

La prima edizione si era svolta nel 1965 e prendeva il nome de “La Zampogna d’oro”, storica manifestazione organizzata per decenni dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Erice. Nel 1999 ci fu un´interruzione che durò 15 anni. Dal 2015 le zampogne hanno ripreso, ogni anno, a fare la loro comparsa tra le suggestive strade del borgo.

Sei i gruppi partecipanti di questa edizione: ZampognAntica Duo dal Molise, Le Zampogne di Daltrocanto dalla Campania, Pasatrés dalla Spagna, Tonatsuyts dall’Armenia, Zornica dalla Polonia, Sonja & Michael Vereno dall’ Austria.

In un’allegra aria di festa che anticipa il Natale, l’evento ha richiamato come sempre turisti e visitatori.

Per le piazze e le vie del borgo medievale, stamattina e questo pomeriggio i diversi gruppi si esibiranno suonando pezzi musicali ad effetto con strumenti d’antica tradizione.

Negli spazi del Polo Museale “A. Cordici” di Erice è stata inaugurata la Mostra “RossoCorallo e l´Arte Presepiale del Maestro Platimiro Fiorenza”, sette presepi in corallo dell’ultimo dei maestri orafi corallai, patrimonio di conoscenze artigianali del popolo trapanese, inserito dall’Unesco fra i Tesori Umani Viventi.

Domenica 9 dicembre si continua con le esibizioni itineranti degli zampognari e alle ore 18.00 il grande concerto nella Chiesa di San Martino, presentato dalla speaker radiofonica Vittoria Abbenante.

A far da cornice alle esibizioni, nella Piazza della Loggia i tradizionali «Mercatini di Natale».

