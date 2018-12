Inserita in Cronaca il 07/12/2018 da Direttore Trapani - Manifestazioni natalizie - presentazione "Un Natale Mediterraneo" Musica, arte, spettacolo per un Natale a Trapani 6 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019



Dal 6 dicembre al 6 gennaio, la città di Trapani vivrà un "Natale Mediterraneo", un Natale come motore di innovazione e di identità di un territorio. Il tutto arricchito da presepi, concerti, spettacoli, animazione, mercatini di Natale che faranno da contorno con un ricco programma che si snoderà nelle strade, nelle piazze, nelle chiese e nei palazzi storici del centro storico ma anche nei quartieri della città: una concreta valorizzazione del territorio contribuendo a far gustare la festa più attesa dellŽanno. La Villa Margherita si trasformerà in un luogo del sogno per i bambini con giostre e laboratori didattici. Confermate le luminarie per tutta la città. LŽelegante facciata principale di Palazzo DŽAli è stata scelta come scena e tavolozza per lŽinstallazione artistica di Video Mapping curata da Dario Denso Andriolo da Palermo, uno dei più quotati artisti del genere in Sicilia.

"Trapani Centro del Continente Mediterraneo" sarà il tema dellŽinstallazione. Non mancheranno le esibizioni di strada con il Teatro del Fuoco, il concerto di Natale e lŽadrenalina degli Shakalab in piazza. LŽappuntamento con il Gran Capodanno è in Piazza Vittorio Veneto con deejay e musica dal vivo. A mezzanotte brindisi con il Sindaco e fuochi dŽartificio in musica.

Un Natale che è frutto di un lavoro di sinergia tra il Comune di Trapani, commercianti, cittadini, associazioni, operatori culturali. Una task force territoriale per il Natale che vede il coinvolgimento anche dellŽ Ente Luglio Musicale Trapanese e la collaborazione di ATM di Trapani (main sponsor) e City Green Light (sponsor).

«Senso dellŽattesa, stupore per la scoperta, cultura del dono, opportunità di riflessione, un/ occasione per aggregare la comunità: questo è il Natale Mediterraneo a Trapani»cosi afferma Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani. «Siamo convinti che il Natale debba essere per tutti noi un momento di condivisione ed unione - afferma Rosalia dŽAli, assessore al Turismo, Cultura e Centro storico - Ci siamo adoperati affinché in tutta la città si tornasse a respirare unŽatmosfera magica ed emozionante che possa riscaldare il cuore di tutti i nostri concittadini».