Trapani - Spazio gioco

Inaugurazione Spazio Gioco

Ancora un passo avanti verso il miglioramento dei servizi per l’infanzia. Il Sindaco Tranchida e l’Assessore alle Politiche Sociali Abbruscato daranno il via, questo pomeriggio, alle ore 16.00 al Servizio Spazio Gioco del Comune di Trapani che risponderà alle dimostrate esigenze delle famiglie del territorio che necessitano di un spazio integrativo pomeridiano, per la prima infanzia, finora assente sul territorio comunale. Il Servizio è interamente finanziato dal Ministero degli Interni, con decreto 1659/PAC del 12.07.2017, con il quale l’Autorità di Gestione del Programma nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti (PAC) ha approvato il Piano Infanzia, riprogrammato dal Distretto Socio Sanitario n. 50, e nello specifico la progettualità del Comune di Trapani. L’attività si svolgerà presso i locali dell´asilo nido comunale di viale Marche con possibilità di estensione ad altri asili nido comunali una volta incrementata la domanda dell´utenza e fino alla capienza massima di 70 posti. Il servizio è rivolto ai minori appartenenti a famiglie, residenti nel Comune di Trapani o nel Distretto Socio Sanitario n. 50, con precedenza per i residenti, con figlio/a di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi e sarà attivo per 6 giorni a settimana, per 5 ore al giorno pomeridiane dalle 14.00 alle 19.00 e nel sabato mattina.