Sicilia. Lupo: beghe interne a centrodestra non ci riguardano, PD è forza di opposizione "Le beghe interne alla maggioranza di governo non ci interessano, non ci appassionano, non ci riguardano: siamo e restiamo forza di opposizione ad una coalizione, guidata dal presidente Musumeci, che dimostra ogni giorno di più la sua inconsistenza ed inefficacia di fronte ai tanti problemi della Sicilia". Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all'Ars, in relazione alle dichiarazioni di parlamentari della maggioranza.

martedì 27 novembre 2018

martedì 27 novembre 2018