CameraORIENTA - La Camera di Commercio di Trapani bussola dei giovani nel mare dell’orientamento

La Camera di Commercio di Trapani bussola dei giovani nel mare dell'orientamento L'orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del Sistema camerale, che esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo e mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano.

Il 28 novembre 2018 la Camera di commercio di Trapani – in linea con la propria mission sul tema dell’orientamento – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale SICILIA - UFFICIO XI AMBITO DI TRAPANI, organizza l’evento Camera Orienta. Un momento di incontro su orientamento al lavoro e cultura di impresa per consentire ai giovani di conoscere l’evoluzione del lavoro del proprio territorio.

Obiettivo di tali azioni è indirizzare e agevolare i processi decisionali delle persone favorendo una maggiore e migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche fornendo strumenti per valutare le diverse alternative formative e gli sbocchi professionali a disposizione, anche in direzione del lavoro imprenditoriale e dell’autoimpiego.

“Il cambiamento può assumere una duplice valenza, minaccia o opportunità, – dichiara il Presidente della CCIAA di Trapani, Comm. Giuseppe Pace - tutto dipende dal modo in cui si decide di affrontarlo. Ecco che i giovani di oggi, i nostri giovani, hanno diritto di essere informati su quali siano gli impieghi e i mestieri più offerti dal nostro tessuto produttivo, debbono conoscere quali siano le innovazioni ed essere costantemente aggiornati sulle opportunità per poter affrontare il cambiamento che li attende. Loro debbono scegliere, noi li dobbiamo aiutare aprendo le finestre della formazione e del lavoro così da potersi affacciare e interfacciarsi al mondo con maggiore consapevolezza. La consapevolezza di sapere dove andare e come andare. Oggi più che mai, come una bussola, la Camera Orienta nel mare delle imprese.”