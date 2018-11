Inserita in Sport il 22/11/2018 da Direttore

Libertas: Un canestro a 4 zampe, giovanili e serie C

“Un canestro a quattro zampe”. E’ questa la denominazione della particolare e innovativa campagna che la Libertas porterà avanti durante tutto il campionato di Serie C Silver, grazie alla partnership con “Adragna PetFood”, uno dei main sponsor della squadra. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il tema del randagismo e verso i numerosi problemi ad esso connessi, l’azienda alcamese di mangimi si farà carico di una compagnia di donazioni nelle aree in cui verranno disputate le partite del campionato. Per ciascun punto realizzato in partita da entrambe le squadre, verrà donato un pasto e tutti i punti totalizzati, sia in casa che in trasferta, saranno sommati. Al termine del campionato, la cifra corrispondente alla somma sarà trasformata in pasti (tot punti = tot pasti) che saranno donati alle associazioni di volontariato aventi sede nelle zone di Alcamo, Catania, Messina e Ragusa.





Intanto prosegue l’impegno della Libertas nei campionati giovanili. Nel torneo under 18 l’esordio è stato sfortunato con la squadra di Peppe Chimenti che ha ceduto, sul parquet della Virtus Trapani, soltanto negli ultimo 90 secondi. Scendendo di categoria l’under 16 ha gettato alle ortiche la qualificazione al campionato regionale di Eccellenza. Infatti dopo avere battuto nettamente il Leonardo da Vinci a Palermo, i ragazzi alcamesi non hanno offerto una grande prestazione nella gara interna decisiva con il Villaurea regalando proprio a quest’ultimo la qualificazione all’Eccellenza. Infine una sconfitta, preventivabile sul terreno della Pallacanestro Trapani, e una netta vittoria in casa, ai danni della Nuova Pallacanestro Marsala, in un match incanalatosi subito in favore della Libertas.





Passando invece alla prima squadra, reduce da ben sette vittorie consecutive (striscia da record in Sicilia), sono previste adesso due gare interne consecutive, 25 novembre e 2 dicembre, con Acireale e Giarre. Si tratta di quintetti di seconda fascia ma assolutamente dotati di qualità. Alcamo comanda quindi a livello regionale, nel basket maschile, e tale risultato merita il pubblico delle grandi occasioni. Domenica prossima, palla a due alle ore 18, i ragazzi della Libertas si attendono che gli spalti del “PalaTreSanti” vengano presi d’assalto.

Alcamo, 22 novembre 2018