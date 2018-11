Inserita in Economia il 08/11/2018 da Direttore ECOFORUM TRAPANI - Il Comune di Marsala esempio di buona pratica Domani, venerdì 9, Trapani ospiterà il primo “EcoForum” provinciale sui rifiuti e l’economia circolare, con Legambiente in prima linea per sensibilizzare i cittadini alla corretta differenziazione dei rifiuti. Nel programma dei lavori che si terranno a Palazzo D’Alì, anche l´intervento del vicesindaco di Marsala Agostino Licari. Il tema che affronterà - “Dalle buone pratiche ai buoni risultati” - consentirà di illustrare i progressi del Comune lilybetano sul fronte della raccolta differenziata, passata dal 35% del 2015 all´attuale 55%. Il Forum, inoltre, costituirà anche l´occasione per presentare il nuovo piano di raccolta “porta a porta” (sarà avviato il prossimo mese) che ha il duplice obiettivo di aumentare la percentuale oltre il 70% e migliorare il servizio, nonché ridurre il costo dei tributi grazie alla "tariffazione puntuale".