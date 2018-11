Inserita in Politica il 06/11/2018 da Direttore Regione. Fava: Da Musumeci un anno di annunci “Un anno di annunci e poco altro” è il giudizio di Claudio Fava sul primo anno di vita dell´esecutivo regionale guidato da Musumeci.

Per il deputato regionale “In 12 mesi nessuno degli obiettivi del Governo è stato raggiunto, mentre peggiora la situazione generale dell´Isola.

"Al palo la spesa per gli stretegici fondi europei, compresi i finanziamenti per le aziende e l´esclusione sociale. Un crimine in una terra che soffre terribilmente la povertà del sistema produttivo e che, socialmente, si trova agli ultimi posti in Europa. Il piano rifiuti vive solo nelle conferenze stampa del Governo, il disegno di legge per il diritto allo studio è una scatola vuota priva delle necessarie risorse economiche, le sbandierate operazioni di riassetto della macchina amministrativa regionale restano lettera morta. Basta, come abbiamo fatto, prendere il programma elettorale della coalizione vincente a novembre 2017 e confrontarlo con la realtà per rendersi conto di come questo anno sia passato inutilmente- sottolinea Fava- tra riforme mai nate, come quelle per il settore del mediocredito o dell´Esa, e l´acuirsi delle crisi strutturali della Regione. Impantanato in un Parlamento con una maggioranza che non c´è e incapace di affrontare seriamente i nodi strategici della Sicilia questo governo- conclude Fava- è il governo del tirare a campare, mentre l´economia dell´Isola langue e continua la fuga da una terra non governata e che non pare riuscire ad offrire."

tabelle riassuntive, tema per tema della "promesse mancate" del Governo Musumeci .