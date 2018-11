Inserita in Sport il 06/11/2018 da Direttore Marsala Calcio: Si è dimesso il tecnico mister Ignazio Chianetta La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 novembre 2018, il tecnico della Prima Squadra, mister Ignazio Chianetta, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla sua carica, accettate dalla stessa Società. All´allenatore marsalese, artefice della storica promozione dall´Eccellenza alla Serie D nel primo anno di attività di questa Società (Stagione Sportiva 2017-2018), tutta la Famiglia Azzurra augura le migliori fortune professionali e personali, ringraziandolo in ultimo per il lavoro profuso in questi 17 mesi. La Società comunica altresì che da domani pomeriggio, martedì 6 novembre 2018, riprenderanno regolarmente gli allenamenti, con mister Vincenzo Giannusa, attuale Vice-Allenatore, momentaneamente al comando tecnico. Nelle prossime ore verrà comunicato quale sarà il futuro della guida tecnica degli Azzurri. Proponiamo infine la lettera vergata a mano dall´ormai ex tecnico del Marsala Calcio:

“Io sottoscritto Ignazio Chianetta, nella qualità di allenatore della Prima Squadra della S.S.D. Marsala Calcio a R.L., con la presente intendo rassegnare le mie irrevocabili dimissioni volontarie, poiché non sussistono le condizioni per poter serenamente portare a termine l´incarico conferitomi. Qualifico il mio intendimento come atto di responsabilità nei confronti della mia Città e della squadra, che ringrazio per l´impegno profuso; ringrazio lo staff intero ed in particolare i miei preziosi collaboratori Vincenzo Giannusa, Enzo Cerami, Antonino Caradona, Peppe Aleo, Antonino Cucchiara e il prof. Vincenzo Panicola, nonché la Società nella persona del Presidente Dimissionario avv. Giuseppe Milazzo, con il quale abbiamo condiviso questo percorso con tanti sacrifici e tanta passione! Infine il ringraziamento più grande va a questi splendidi tifosi che mi hanno dimostrato da sempre un grande affetto, dimostrando di essere il dodicesimo uomo in campo. Lascio la squadra in una posizione di classifica in linea con i programmi societari, consapevole di aver fatto un grande lavoro con impegno e dedizione. Auguro per tanto alla S.S.D. Marsala Calcio a R.L. tutta le Migliori Fortune”

Marsala, 05/11/2018