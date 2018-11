Inserita in Politica il 04/11/2018 da Direttore Maltempo - Fumetta (PRC): Basta condoni, serve un piano per il riassetto idrogeologico Palermo 4 novembre - Il nostro pensiero va, anzitutto, alla vittime che questa notte hanno perso la vita in provincia di Palermo e alle loro famiglie, ciò che è accaduto ci ricorda quanto siamo vulnerabili rispetto ad eventi atmosferici che si ripetono sempre più frequentemente per effetto del cambiamento climatico. Lo dichiara Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Nel nostro Paese ormai da troppi anni si ripetono tragedie simili, occorre che il governo nazionale intervenga stanziando i fondi necessari per un efficace piano pubblico nazionale per il riassetto idrogeologico del territorio che affronti quella che è la vera principale emergenza del Paese e cioè la sua fragilità nei confronti di pioggia e terremoti. Negli anni scorsi Rifondazione Comunista ha fatto già fatto questa richiesta ai precedenti governi e lo chiede anche all´attuale governo che però finora in maniera irresponsabile continua ad approvare sanatorie, più o meno camuffate, di opere edilizie abusive.